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Дальнее зарубежье 27.12.2016 21:45

Самолеты коалиции по борьбе против ИГ вывели из строя последний мост в Мосуле

Последний функционировавший мост через реку Тигр в иракском городе Мосул выведен из строя в результате воздушного удара самолетов антитеррористической коалиции во главе с США, сообщает Би-Би-Си.

В командовании коалиции по борьбе против террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) пояснили, что удар был нанесен еще в понедельник. Со своей стороны сами террористы опубликовали видеоролик, на котором виден разрушенный мост.

Ранее сообщалось, что коалиция вывела из строя четыре других моста через Тигр в попытке ограничить возможности террористов для маневра.

Удары были нанесены, несмотря на предупреждения Международной организации по миграции ООН о том, что разрушение мостов затруднит и передвижения мирных жителей Мосула в случае их срочной эвакуации из города.

Осенью 2016 года иракские военные и ополченцы приступили к операции, главная цель которой - освобождение этого города от террористов. Поддержку с воздуха военным оказывают ВВС стран, входящих в возглавляемую США коалицию.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, МОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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