Самолеты коалиции по борьбе против ИГ вывели из строя последний мост в Мосуле

Последний функционировавший мост через реку Тигр в иракском городе Мосул выведен из строя в результате воздушного удара самолетов антитеррористической коалиции во главе с США, сообщает Би-Би-Си.

В командовании коалиции по борьбе против террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) пояснили, что удар был нанесен еще в понедельник. Со своей стороны сами террористы опубликовали видеоролик, на котором виден разрушенный мост.

Ранее сообщалось, что коалиция вывела из строя четыре других моста через Тигр в попытке ограничить возможности террористов для маневра.

Удары были нанесены, несмотря на предупреждения Международной организации по миграции ООН о том, что разрушение мостов затруднит и передвижения мирных жителей Мосула в случае их срочной эвакуации из города.

Осенью 2016 года иракские военные и ополченцы приступили к операции, главная цель которой - освобождение этого города от террористов. Поддержку с воздуха военным оказывают ВВС стран, входящих в возглавляемую США коалицию.