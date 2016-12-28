Совет финансовой стабильности Азербайджана подготовит план действий по ускорению оздоровления крупнейшего банка страны

Совет финансовой стабильности подготовит план действий по ускорению оздоровления крупнейшего банка Азербайджана – Международного банка (МБА).
Такое поручение для Совета предусмотрено в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева об утверждении проекта госбюджета на 2017 год.
Совет финансовой стабильности возглавляет премьер-министр Азербайджана.
В соответствии с указом, Совету поручено подготовить и утвердить денежную программу на 2017 год, "План действий по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности на 2017 год и среднесрочный период". Этот план также должен включать меры по ускорению оздоровления МБА.
Кроме этого, Центральному банку Азербайджана поручено принять меры для более тесной координации денежной и фискальной политик.
В соответствии с указом, Совет также в течение трех месяцев должен подготовить и представить главе государства предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы с целью создания эффективного механизма исполнения решений совета.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 июля 2015 года указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации. С этой целью проблемные активы банка были переданы ЗАО "Аграркредит".
По оценкам Международного валютного фонда конечной целью мероприятий по оздоровлению МБА является приватизация банка в течение пяти лет.
Ранее глава Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана Руфат Асланлы заявил, что МБА в I-ом полугодии 2017 года будет готов к приватизации. "Цель - в первой половине следующего года разу разукрупнить МБА и подготовить банк к приватизации", - сказал Р.Асланлы. В настоящее время на МБА приходится 40% активов всей банковской системы Азербайджана, что по оценкам главы MBNP является угрозой для банковской системы.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана.
А.Азизов
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