Трамп не считает, что Обама выиграл бы президентскую гонку 2016 года, если бы мог баллотироваться на третий срок

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал слова действующего американского лидера Барака Обамы о его вероятной победе на выборах при возможности баллотироваться на третий срок.

"Президент Обама принимал активное участие (причём, персонально) в кампании в неопределившихся штатах и проиграл. Избиратели захотели сделать Америку снова великой!", - написал Д.Трамп у себя в микроблоге в "Твиттере" во вторник по местному времени.

Накануне Б.Обама выразил уверенность в том, что выиграл бы президентскую гонку в этом году, если бы имел возможность избираться на третий срок.

"Я уверен, что, если бы я участвовал в выборах, то я смог бы мобилизовать большинство американского народа", - сказал Б.Обама в интервью программе "The Axe Files", которую телеканал Си-Эн-Эн выпускает совместно с Чикагским университетом.

Президент считает, что американцы все еще верят в его "идеологию прогрессивных изменений", и что это могло бы сплотить электорат.

Вместе с тем, комментируя проигрыш кандидата от демократов Хиллари Клинтон, Б.Обама отметил, что она "вела блестящую кампанию в действительно тяжелых условиях". В частности, по мнению президента, с Х.Клинтон "плохо обошлись СМИ".