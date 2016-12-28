Соратник Трампа утверждает, что по ошибке отправил в газету расистские комментарии об Обаме и его супруге

Соратник избранного президента США Дональда Трампа Карл Паладино заявил, что расистские высказывания в адрес Мишель и Барака Обамы были отправлены в издание "Артвойс" по ошибке, пишет в среду газета "Нью-Йорк таймс".
По словам американского бизнесмена и бывшего кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк К.Паладино, на прошлой неделе он получил письмо от журналистов местной газеты "Артвойс", в котором они просили его ответить на ряд вопросов в рамках исследования мнений жителей города Баффало (штат Нью-Йорк).
"Я не хотел отправлять эти ответы в Артвойс. Нет, это не меняет ситуацию, потому что то, что я написал, является неприемлемым в любом случае", - говорится в заявлении К.Паладино.
"Я ответил на вопросы исследования для того, чтобы отправить их своим друзьям, я хотел переслать им их, но не заметил, как нажал "ответить" вместо "переслать". Все люди делают ошибки", - отмечается в заявлении.
На прошлой неделе издание "Артвойс" опубликовало высказывания бизнесмена, которые вызвали широкий общественный резонанс.
На вопрос "Что бы вы хотели, чтобы исчезло в 2017 году" К.Паладино написал, что "надеется на смерть президента Обамы от коровьего бешенства". Он также добавил тогда, что хотел бы видеть Мишель Обама "на воле в Зимбабве, где она могла бы спокойно жить в пещере с гориллой Макси".
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