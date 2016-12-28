Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7662 EUR   1.8488 RUR   0.0291 GBR   2.1701 TRY   0.5012

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.90 Brent   56.09

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

Дальнее зарубежье 28.12.2016 12:17

Соратник Трампа утверждает, что по ошибке отправил в газету расистские комментарии об Обаме и его супруге

Соратник избранного президента США Дональда Трампа Карл Паладино заявил, что расистские высказывания в адрес Мишель и Барака Обамы были отправлены в издание "Артвойс" по ошибке, пишет в среду газета "Нью-Йорк таймс".

По словам американского бизнесмена и бывшего кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк К.Паладино, на прошлой неделе он получил письмо от журналистов местной газеты "Артвойс", в котором они просили его ответить на ряд вопросов в рамках исследования мнений жителей города Баффало (штат Нью-Йорк).

"Я не хотел отправлять эти ответы в Артвойс. Нет, это не меняет ситуацию, потому что то, что я написал, является неприемлемым в любом случае", - говорится в заявлении К.Паладино.

"Я ответил на вопросы исследования для того, чтобы отправить их своим друзьям, я хотел переслать им их, но не заметил, как нажал "ответить" вместо "переслать". Все люди делают ошибки", - отмечается в заявлении.

На прошлой неделе издание "Артвойс" опубликовало высказывания бизнесмена, которые вызвали широкий общественный резонанс.

На вопрос "Что бы вы хотели, чтобы исчезло в 2017 году" К.Паладино написал, что "надеется на смерть президента Обамы от коровьего бешенства". Он также добавил тогда, что хотел бы видеть Мишель Обама "на воле в Зимбабве, где она могла бы спокойно жить в пещере с гориллой Макси".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, СОРАТНИК, МНЕНИЕ


Похожие новости


Трамп намерен изменить ООН Усы помешали Джону Болтону стать госсекретарем США при Трампе - СМИ Трамп выступил против пышной инаугурации Трамп высказался за вето США в СБ ООН при рассмотрении резолюции с осуждением поселенческой активности Израиля Трамп назначит Айкана своим советником по дерегулированию бизнеса Трамп обещает объединить Америку - заявление

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]