Киргизский президент утвердил изменение Конституции

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев пописал закон о внесении изменений в Конституцию, принятый на референдуме 11 декабря, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.
Закон вступит в силу с 15 января 2017 года, положения об изменениях полномочий премьера и парламента начнут действовать с 1 декабря 2017 года.
Собеседник агентства отметил, что "принятые референдумом изменения в Конституцию направлены на укрепление независимости и суверенитета, укрепление парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями государственной власти, а также на совершенствование конституционной основы для продолжения судебной реформы и проведения реформы правоохранительных органов".
Текст закона будет опубликован в правительственной газете "Эркин-Тоо" 30 декабря.
"Закон "О внесении изменений в Конституцию Киргизии" вступит в силу по истечении пятнадцати дней со дня его официального опубликования, то есть 15 января 2017 года, исключение составляют изменения в статьи 70, 72, 75, 81 и 87 (касаются полномочий премьер-министра, парламента и принципах функционирования парламентской коалиции), которые вступят в силу 1 декабря 2017 года", - добавил собеседник агентства.
По его словам, "не позднее четырнадцати дней со дня вступления в силу подписанного закона (29 января 2017 года) президент А.Атамбаев обнародует официальный текст Конституции Киргизии с учетом внесенных референдумом изменений".
Референдум по внесению изменений в Конституцию прошел 11 декабря, явка избирателей составила 42,4%, поправки поддержали 79,6% от общего числа участвовавших во всенародном голосовании.
Инициаторами поправок в Конституцию Киргизии выступили лидеры пяти из шести парламентских фракций, их инициативу поддержал глава государства.
В Основной закон страны вносятся 36 изменений в 24 главы и преамбулу.
Разработчики предлагали усилить полномочия премьера за счет предоставления ему права решать кадровые вопросы, сохранять депутатский мандат при переходе на работу в правительство. Поправки также ужесточают условия выхода фракций из коалиции и правила работы судей, вводя для них понятие безупречности, следить за которой будет Дисциплинарная комиссия. Кроме того, поправки предусматривают реформу органов прокуратуры.
Помимо этого, вносимые изменения устанавливают равенство всех международных договоров, убирают норму об обязательном исполнении решений международных органов по правам человека. В действующем Основном законе соглашения в области прав человека имеют приоритет над другими подписанными международными документами.
Кроме того, инициаторы решили уточнить понятие семьи, которая в соответствии с предлагаемыми изменениями "может быть создана на основе добровольного союза мужчины и женщины", тогда как в действующей Конституции речь идет просто о "лицах, достигших брачного возраста".
В Киргизии не все политические силы поддержали конституционный референдум, а предложенная в июле реформа привела к серьезным политическим разногласиям между политиками и распаду коалиции парламентского большинства.
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