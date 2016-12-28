Глава МВД Латвии озвучил СМИ имя фигуранта дела о шпионаже против жителя республики

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис назвал имя задержанного в Латвии работника ГАО "Латвияс дзелзцельш" (ЛДз - Латвийская железная дорога), обвиняемого в шпионаже
Министр заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, что задержанный - Александр Красноперов, работавший в ЛДз много лет. Таким образом, он подтвердил имя подозреваемого, которое ранее озвучили гражданские активисты.
Ранее активист Владимир Линдерман заявил агентству BNS, что арестованный по подозрению в шпионаже житель Латвии - А.Красноперов. По его словам, А.Красноперов, около 20 лет проработавший в ЛДз мастером, сфотографировал перемещавшуюся по железной дороге технику НАТО, поместил фотографии в соцсетях или переслал кому-то в Россию. После задержания, по данным активиста, А.Красноперов был помещен в Елгавскую тюрьму и уволен с работы.
Глава МВД не считает, что "задержанный просто невинно фотографировал технику НАТО".
Р.Козловскис также заявил, что "шпионаж осуществлялся в пользу третьих стран", т.е. одного из государств, которое не является членом ЕС.
Министр подчеркнул, что суд дал оценку действиям задержанного, постановив оставить его под стражей.
Другую информацию о деле глава МВД не предоставил, так как расследование еще ведется.
Министр надеется, что процесс не будет долгим и дело дойдет до суда. Он также выразил надежду на то, что данный прецедент удержит от подобных действий других людей.
В конце ноября Полиция безопасности (ПБ) сообщила о задержании некоего лица по подозрению в шпионаже. В качестве меры пресечения в отношении задержанного избран арест. В Управлении мест заключения агентству BNS не сообщили, находится ли задержанный человек в Елгавской тюрьме, сославшись на тайну следствия.
В ПБ комментариев о том, действительно ли подозреваемым по делу является А.Красноперов, не предоставили, указав, что следствие еще продолжается. Они также отметили, что В.Линдерман не имеет доступа к подобной информации и призвали критически оценивать его высказывания.
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