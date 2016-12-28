Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7662 EUR   1.8488 RUR   0.0291 GBR   2.1701 TRY   0.5012

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.90 Brent   56.09

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

Дальнее зарубежье 28.12.2016 12:43

Лидеры Японии и США считают необходимым дальнейшее укрепление альянса между двумя странами

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Барак Обама договорились продолжить укрепление альянса между двумя странами, сообщает в среду японский телеканал Эн-эйч-кей.

Переговоры двух лидеров прошли накануне на Гавайях в ходе двухдневного визита С.Абэ в США.

Лидеры Японии и США также согласились, что необходимо расширять этот альянс, привлекая в него Индию и Австралию, с целью обеспечить свободу навигации в Мировом океане.

С.Абэ и Б.Обама на переговорах также затронули тему военных учений КНР в западной части Тихого океана, в которых принимает участие китайский авианосец "Ляонин".

В свою очередь японский премьер поблагодарил Б.Обаму за то, что США включили в действие договора о гарантиях безопасности между двумя странами контролируемые Токио в Восточно-Китайском море острова Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао), территориальная принадлежность которых оспаривается Китаем.

Также С.Абэ пообещал работать с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросу реализации Транстихоокеанского партнерства (ТРР).

ТРР предусматривает создание обширной зоны свободной торговли, инициатором ее формирования выступили США. В феврале 2016 года соглашение было подписано 12 государствами региона, включая США и Японию

Ранее Д.Трамп назвал ТРР "потенциально катастрофическим" для США и заявлял о намерении прекратить участие США в этом партнерстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, США, АЛЬЯНС, УКРЕПЛЕНИЕ


Похожие новости


Обама совершит исторический визит в Хиросиму Обама в ходе поездки в Хиросиму может провести встречу с выжившими после атомных взрывов - СМИ Обама посетит Хиросиму в ходе поездки в Японию - Белый дом Обама может стать первым действующим президентом США, посетившим Хиросиму - газета Абэ рассчитывает, что военный союз Токио и Вашингтона сохранится и после выборов президента США Япония до 9 сентября приостанавливает перенос военной базы США на Окинаве

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]