Лидеры Японии и США считают необходимым дальнейшее укрепление альянса между двумя странами

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Барак Обама договорились продолжить укрепление альянса между двумя странами, сообщает в среду японский телеканал Эн-эйч-кей.

Переговоры двух лидеров прошли накануне на Гавайях в ходе двухдневного визита С.Абэ в США.

Лидеры Японии и США также согласились, что необходимо расширять этот альянс, привлекая в него Индию и Австралию, с целью обеспечить свободу навигации в Мировом океане.

С.Абэ и Б.Обама на переговорах также затронули тему военных учений КНР в западной части Тихого океана, в которых принимает участие китайский авианосец "Ляонин".

В свою очередь японский премьер поблагодарил Б.Обаму за то, что США включили в действие договора о гарантиях безопасности между двумя странами контролируемые Токио в Восточно-Китайском море острова Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао), территориальная принадлежность которых оспаривается Китаем.

Также С.Абэ пообещал работать с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросу реализации Транстихоокеанского партнерства (ТРР).

ТРР предусматривает создание обширной зоны свободной торговли, инициатором ее формирования выступили США. В феврале 2016 года соглашение было подписано 12 государствами региона, включая США и Японию

Ранее Д.Трамп назвал ТРР "потенциально катастрофическим" для США и заявлял о намерении прекратить участие США в этом партнерстве.