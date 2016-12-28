Звезды Голливуда выразили соболезнования в связи с кончиной американской киноактрисы Кэрри Фишер, исполнительницы роли принцессы Леи Органы в киносаге "Звездные войны", сообщает в среду британская газета "Гардиан".
Она скончалась накануне в возрасте 60 лет от сердечного приступа.
Актер Харрисон Форд, снимавшейся вместе с К.Фишер в "Звездных войнах", заявил, что К.Фишер была одним из тех людей, которые "храбро" прожили свою жизнь.
"Мои мысли вместе с ее сестрой Билли, ее матерью Дэбби, братом Тоддом и с ее многочисленными друзьями. Нам всем ее будет не хватать", - цитирует "Гардиан" слова Х.Форда.
Режиссер Джордж Лукас, режиссер двух трилогий "Звездных войн", в свою очередь заявил, что они с К.Фишер долгие годы дружили. Он отметил, что она была "невероятно талантливой актрисой, писателем, юмористом с очень колоритной индивидуальностью, которую любили все".
"В "Звездных войнах" она была нашей великой и могущественной принцессой - темпераментной, мудрой и полной надежды в той роли, которая была намного сложнее, чем думают многие люди", - сказал режиссер.
В свою очередь другой голливудский кинорежиссер Стивен Спилберг признался, что "всегда преклонялся перед Кэрри".
"Её наблюдения всегда смешили меня и порой заставляли изумленно охать. Ей не нужна была Сила. Она была сильной по своей природе, в своей преданности и дружбе. Мне ее будет очень не хватать", - сказал он.
Также свои соболезнования выразили британский актер и писатель Стивен Фрай, актеры Уильям Шетнер и Вупи Голдберг.
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