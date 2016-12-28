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Дальнее зарубежье 28.12.2016 12:03

В соответствии с согласованным Москвой и Анкарой планом предлагается прекратить боевые действия в Сирии с 29 декабря - агентство

В рамках согласованного Россией и Турцией плана сторонам конфликта в Сирии будет предложено прекратить боевые действия начиная с 00:00 29 декабря, сообщило в среду турецкое информационное агентство "Анадолу".

Договоренность о перемирии не охватывает террористические организации, уточняет агентство.

В случае успеха договоренности о режиме прекращения огня правительство Сирии и оппозиция при поддержке Турции и России начнут в Астане политические консультации по урегулированию конфликта, а Турция и Россия выступят гарантами урегулирования, отмечает агентство.

Ранее в среду то же агентство сообщило, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии.

Согласно информации достоверных источников, поступившей в распоряжение агентства "Анадолу", вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и последовавшей эвакуации населения и бойцов оппозиции Анкара и Москва пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии.

Договоренности охватят все районы, где ведутся боевые действия между оппозиционными группировками и правительственными силами.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]