В соответствии с согласованным Москвой и Анкарой планом предлагается прекратить боевые действия в Сирии с 29 декабря - агентство

В рамках согласованного Россией и Турцией плана сторонам конфликта в Сирии будет предложено прекратить боевые действия начиная с 00:00 29 декабря, сообщило в среду турецкое информационное агентство "Анадолу".
Договоренность о перемирии не охватывает террористические организации, уточняет агентство.
В случае успеха договоренности о режиме прекращения огня правительство Сирии и оппозиция при поддержке Турции и России начнут в Астане политические консультации по урегулированию конфликта, а Турция и Россия выступят гарантами урегулирования, отмечает агентство.
Ранее в среду то же агентство сообщило, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии.
Согласно информации достоверных источников, поступившей в распоряжение агентства "Анадолу", вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и последовавшей эвакуации населения и бойцов оппозиции Анкара и Москва пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии.
Договоренности охватят все районы, где ведутся боевые действия между оппозиционными группировками и правительственными силами.
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