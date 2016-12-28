Минсельхоз направил в Генпрокуратуру материалы о недоплате зардабским филиалом Kapital Bank субсидий сельхозпроизводителям

Министерство сельского хозяйства Азербайджана направило в Генпрокуратуру материалы о недоплате зардабским филиалом Kapital Bank субсидий сельхозпроизводителям, отмечается в сообщении министерства.

«Согласно обращению, поступившему в министерство, сельхозпроизводитель Шахла Исмайлова получила в зардабском филиале Kapital Bank субсидию в размере 5 тыс. манатов, тогда как ей полагалось 9,9 тыс. манатов. После этого министерство проанализировало выплаты по зардабскому району и выявило недоплату 238 сельхозпроизводителям на общую сумму 37 тыс. 185,5 манатов», - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что на своем сайте публикует списки сельхозпроизводителей, которые должны получить субсидии, и суммы полагающихся им выплат.

А.Ахундов