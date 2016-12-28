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АПК 28.12.2016 12:05

Минсельхоз направил в Генпрокуратуру материалы о недоплате зардабским филиалом Kapital Bank субсидий сельхозпроизводителям

Министерство сельского хозяйства Азербайджана направило в Генпрокуратуру материалы о недоплате зардабским филиалом Kapital Bank субсидий сельхозпроизводителям, отмечается в сообщении министерства.

«Согласно обращению, поступившему в министерство, сельхозпроизводитель Шахла Исмайлова получила в зардабском филиале Kapital Bank субсидию в размере 5 тыс. манатов, тогда как ей полагалось 9,9 тыс. манатов. После этого министерство проанализировало выплаты по зардабскому району и выявило недоплату 238 сельхозпроизводителям на общую сумму 37 тыс. 185,5 манатов», - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что на своем сайте публикует списки сельхозпроизводителей, которые должны получить субсидии, и суммы полагающихся им выплат.

А.Ахундов

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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, БАНК, НАРУШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]