CRM GROUP стала вторым резидентом Парка высоких технологий в Пираллахи

Азербайджанская компания "CRM GROUP" стала резидентом Пираллахинского парка высоких технологий (ПВТ), говорится в сообщении министерства связи и высоких технологий (МСВТ).
"Данная компания стала вторым по счету резидентом Пираллахинского ПВТ. Для предлагаемого компанией проекта "CRM IT INNOVATION PRODUCTS" предусматривается выделение на территории парка участка в 2,5 га для создания лаборатории, склада, офиса и вспомогательных помещений», - отмечается в информации.
По данным министерства, компания "CRM GROUP" планирует наладить производство в Азербайджане импортозамещающей продукции.
«Цель CRM GROUP в Азербайджане – производство нового технологического оборудования для обеспечения потребностей IT-рынка страны и региона, его экспорт в соседние страны, а также признание на мировых рынках IT-инноваций под брендом «Made in Azerbaijan» и развитие местной инновационной продукции», - отмечается в информации.
Также компания планирует до 2020 года стать ведущим дистрибьютором тонеров лазерных принтеров в Азербайджане и превратится в ведущую компанию в сфере разработки программных решений и IT услуг.
Парк высоких технологий площадью 50 га на территории Пираллахинского района Баку был создан указом президента страны 5 ноября 2012 года для проведения исследований в сфере ИКТ, космоса, энергетической эффективности, внедрения высоких технологий и т.д.
Н.Аббасова
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