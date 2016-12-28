Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7662 EUR   1.8488 RUR   0.0291 GBR   2.1701 TRY   0.5012

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.90 Brent   56.09

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

Транспорт и связь 28.12.2016 12:08

CRM GROUP стала вторым резидентом Парка высоких технологий в Пираллахи

Азербайджанская компания "CRM GROUP" стала резидентом Пираллахинского парка высоких технологий (ПВТ), говорится в сообщении министерства связи и высоких технологий (МСВТ).

"Данная компания стала вторым по счету резидентом Пираллахинского ПВТ. Для предлагаемого компанией проекта "CRM IT INNOVATION PRODUCTS" предусматривается выделение на территории парка участка в 2,5 га для создания лаборатории, склада, офиса и вспомогательных помещений», - отмечается в информации.

По данным министерства, компания "CRM GROUP" планирует наладить производство в Азербайджане импортозамещающей продукции.

«Цель CRM GROUP в Азербайджане – производство нового технологического оборудования для обеспечения потребностей IT-рынка страны и региона, его экспорт в соседние страны, а также признание на мировых рынках IT-инноваций под брендом «Made in Azerbaijan» и развитие местной инновационной продукции», - отмечается в информации.

Также компания планирует до 2020 года стать ведущим дистрибьютором тонеров лазерных принтеров в Азербайджане и превратится в ведущую компанию в сфере разработки программных решений и IT услуг.

Парк высоких технологий площадью 50 га на территории Пираллахинского района Баку был создан указом президента страны 5 ноября 2012 года для проведения исследований в сфере ИКТ, космоса, энергетической эффективности, внедрения высоких технологий и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТЕХНОЛОГИИ, ПАРК, РЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Президент Азербайджана распорядился о создании Мингечевирского парка высоких технологий

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]