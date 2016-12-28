Минск считает важным долгосрочный и системный характер отношений с Баку – посол Беларуси в Азербайджане

Посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович считает необходимым придать двусторонним отношения долгосрочный и системный характер.

"Мы стремились в текущем году не только сохранить хорошие наработки, но и стремились нарастить новые сферы. Особенно важно придать нашему взаимодействию долгосрочный и системный характер", - сказал Г.Ахрамович на пресс-конференцию в среду, комментируя итоги 2016 года.

По его словам, в силу мирового системного финансово-экономического кризиса, существенно сократился товарооборот между Азербайджаном и Белоруссией.

"Взаимный товарооборот составил около $104 млн. Это практически снижение на 50%. Экспорт же азербайджанской продукции в Беларусь в этом году вырос в 3,7 раза", - отметил он.

Посол подчеркнул, что в текущем году товарооборот между Белоруссией и Азербайджаном осуществлялся по 300 наименованиям товаров, из них 80 – новые товары.

Ф.Исазаде