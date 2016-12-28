Фрагменты самолета Ту-154, разбившегося в Сочи, доставят на Таганрогский завод для экспертизы - сотрудник предприятия

Сотрудники авиационного ремонтного завода в Таганроге Ростовской области намерены провести экспертизу разбившегося близ Сочи самолета Ту-154 и установить причины катастрофы, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник таганрогского авиаремонтного завода № 325 в среду.
Он отметил, что такую же экспертизу сотрудники проводили и после крушения самолета А-320, разбившегося в Сочи в 2006 году.
"Фрагменты самолета Ту-154 доставят на Таганрогский авиационный завод для экспертизы, пока их собирают", - подчеркнул собеседник.
По его словам, в настоящее время фрагменты самолета свозят в ангар старого сочинского аэропорта.
"В ангарах проводят специальную обработку, сушку фрагментов", - отметил сотрудник завода.
Утром 25 декабря после взлета из аэропорта Адлер потерпел крушение военно-транспортный самолет, который направлялся в Сирию. Погибли все 92 пассажира.
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