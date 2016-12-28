Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7662 EUR   1.8488 RUR   0.0291 GBR   2.1701 TRY   0.5012

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.90 Brent   56.09

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

СНГ 28.12.2016 12:23

Фрагменты самолета Ту-154, разбившегося в Сочи, доставят на Таганрогский завод для экспертизы - сотрудник предприятия

Сотрудники авиационного ремонтного завода в Таганроге Ростовской области намерены провести экспертизу разбившегося близ Сочи самолета Ту-154 и установить причины катастрофы, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник таганрогского авиаремонтного завода № 325 в среду.

Он отметил, что такую же экспертизу сотрудники проводили и после крушения самолета А-320, разбившегося в Сочи в 2006 году.

"Фрагменты самолета Ту-154 доставят на Таганрогский авиационный завод для экспертизы, пока их собирают", - подчеркнул собеседник.

По его словам, в настоящее время фрагменты самолета свозят в ангар старого сочинского аэропорта.

"В ангарах проводят специальную обработку, сушку фрагментов", - отметил сотрудник завода.

Утром 25 декабря после взлета из аэропорта Адлер потерпел крушение военно-транспортный самолет, который направлялся в Сирию. Погибли все 92 пассажира.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, ФРАГМЕНТЫ, ЭКСПЕРТИЗА


Похожие новости


Ту-154 "свалился", потеряв подъемную силу крыла и не набрав достаточную скорость для набора высоты - источник Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью египетского самолета - Кремль Обломки российского А-321 остаются на месте крушения на Синае - источник Число жертв авиакатастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае возросло до 11 человек 11 человек погибли в результате крушения Ми-8 в Красноярском крае - уточненные данные прокуратуры На борту А321 взорвалось самодельное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте - глава ФСБ РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]