Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7662 EUR   1.8488 RUR   0.0291 GBR   2.1701 TRY   0.5012

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.90 Brent   56.09

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

Дальнее зарубежье 28.12.2016 13:43

США обвинили трех китайских трейдеров во взломе компьютеров американских юрфирм

Власти США предъявили обвинения трем китайским трейдерам, которые якобы незаконным образом получили $4 млн прибыли, взломав компьютерные системы крупных американских юридических фирм и украв конфиденциальную информацию о слияниях и поглощениях.

Эксперты уже давно предупреждали юрфирмы об уязвимости в случае направленных кибератак, и дело китайских трейдеров стало тревожным сигналом для отрасли, пишет The Wall Street Journal.

По данным прокуратуры Махэттена, трейдеры скупали акции как минимум пяти публичных корпораций, включая фармкомпании и чипмейкеров, до объявления о сделках M&A. Одного из них, 26-летнего Иата Хуна арестовали в Гонконге в воскресенье, США направили запрос о его экстрадиции. Кроме того, обвинения предъявлены 30-летнему Бо Чжэну и 50-летнему Хун Цзиню.

Информацию об этих сделках правонарушители узнали, получив доступ к учетным записям электронной почты партнеров крупных юрфирм, работавших над соглашениями. В период с апреля 2014 года до конца 2015 года трейдеры украли с серверов двух юрфирм миллионы документов в электронной форме.

В марте WSJ писала о том, что власти США расследуют случаи хакерских атак, направленных против юрфирм Cravath, Swaine & Moore LLP и Weil, Gotshal & Manges LLP, которые представляют интересы ведущих банков Уолл-стрит и компаний из списка Fortune 500. В декабрьских материалах наименования юрфирм не раскрываются, однако детали расследования очень близки к тому, что произошло с Cravath и Weil Gotshal.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ТРЕЙДЕРЫ, ОБВИНЕНИЯ


Похожие новости


Китай увеличил инвестиции в США в 2015г до рекорда - более $8 млрд Шеф Пентагона намерен вновь обвинить Китай в экспансии в Южно-Китайском море - СМИ Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обещает заставить Китай "ходить по струнке" США настаивают на более активном давлении Китая на КНДР по атомной проблеме - Керри Китай готов к сотрудничеству со всеми сторонами в деле реализации венских договоренностей по ИЯП - Си Цзиньпин Пентагон обеспокоен быстрым развитием военных возможностей Китая в воздухе - замминистра обороны США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]