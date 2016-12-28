США обвинили трех китайских трейдеров во взломе компьютеров американских юрфирм

Власти США предъявили обвинения трем китайским трейдерам, которые якобы незаконным образом получили $4 млн прибыли, взломав компьютерные системы крупных американских юридических фирм и украв конфиденциальную информацию о слияниях и поглощениях.
Эксперты уже давно предупреждали юрфирмы об уязвимости в случае направленных кибератак, и дело китайских трейдеров стало тревожным сигналом для отрасли, пишет The Wall Street Journal.
По данным прокуратуры Махэттена, трейдеры скупали акции как минимум пяти публичных корпораций, включая фармкомпании и чипмейкеров, до объявления о сделках M&A. Одного из них, 26-летнего Иата Хуна арестовали в Гонконге в воскресенье, США направили запрос о его экстрадиции. Кроме того, обвинения предъявлены 30-летнему Бо Чжэну и 50-летнему Хун Цзиню.
Информацию об этих сделках правонарушители узнали, получив доступ к учетным записям электронной почты партнеров крупных юрфирм, работавших над соглашениями. В период с апреля 2014 года до конца 2015 года трейдеры украли с серверов двух юрфирм миллионы документов в электронной форме.
В марте WSJ писала о том, что власти США расследуют случаи хакерских атак, направленных против юрфирм Cravath, Swaine & Moore LLP и Weil, Gotshal & Manges LLP, которые представляют интересы ведущих банков Уолл-стрит и компаний из списка Fortune 500. В декабрьских материалах наименования юрфирм не раскрываются, однако детали расследования очень близки к тому, что произошло с Cravath и Weil Gotshal.
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