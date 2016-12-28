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АПК 28.12.2016 12:32

Азербайджан и Беларусь обсуждают возможность расширения экспорта в третьи страны тракторов, собираемых в Гяндже

Азербайджан и Беларусь обсуждают возможность расширения экспорта в третьи страны тракторов, собираемых на Гянджинском автомобильном заводе.

"Более 8 тыс. тракторов выпущено с 2007 года на Гянджинском автомобильном заводе по белорусским технологиям. Кроме того, завод за указанный период также выпустил более 3,5 тыс. автоприцепов МАЗ", - сказал посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

По его словам, на данном этапе продукция завода поставляется в ряд третьих стран, в том числе, Грузию.

"Наряду с этим ведутся переговоры по их экспорту и в другие страны. Не буду называть в какие в силу коммерческих интересов", - добавил он.

Посол подчеркнул, что в настоящее время обсуждается возможность разработки "других узлов производства, продукция которой также может поставляться в Беларусь".

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, ТРАКТОРА, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]