Азербайджан и Беларусь обсуждают возможность расширения экспорта в третьи страны тракторов, собираемых в Гяндже

Азербайджан и Беларусь обсуждают возможность расширения экспорта в третьи страны тракторов, собираемых на Гянджинском автомобильном заводе.

"Более 8 тыс. тракторов выпущено с 2007 года на Гянджинском автомобильном заводе по белорусским технологиям. Кроме того, завод за указанный период также выпустил более 3,5 тыс. автоприцепов МАЗ", - сказал посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

По его словам, на данном этапе продукция завода поставляется в ряд третьих стран, в том числе, Грузию.

"Наряду с этим ведутся переговоры по их экспорту и в другие страны. Не буду называть в какие в силу коммерческих интересов", - добавил он.

Посол подчеркнул, что в настоящее время обсуждается возможность разработки "других узлов производства, продукция которой также может поставляться в Беларусь".

Ф.Исазаде