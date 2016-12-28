Второй самописец Ту-154 поднят со дна Черного моря - Минобороны РФ

Второй бортовой самописец самолета Ту-154 обнаружен и поднят, сообщили в Минобороны РФ.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", - сказали в Минобороны России.

Военные заявили, что поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 идет круглосуточно.

"В районе поиска в настоящее время задействованы 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, 5 вертолетов и беспилотная авиация", - сказали в военном ведомстве РФ.