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СНГ 28.12.2016 12:53

Извлечено 17 тел и 223 фрагментов тел погибших в авиакатастрофе - Минобороны РФ

В районе авиакатастрофы "Ту-154" обнаружено 17 тел погибших и свыше 220 фрагментов тел жертв трагедии, сообщает Минобороны России.

"На сегодняшний день из-под воды извлечено 17 тел и 223 фрагмента тел погибших", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду.

"13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы", - говорится в сообщении.

У 105 родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания, информирует Минобороны РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЧЕРНОМОРЬЕ, ТЕЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]