Извлечено 17 тел и 223 фрагментов тел погибших в авиакатастрофе - Минобороны РФ

В районе авиакатастрофы "Ту-154" обнаружено 17 тел погибших и свыше 220 фрагментов тел жертв трагедии, сообщает Минобороны России.
"На сегодняшний день из-под воды извлечено 17 тел и 223 фрагмента тел погибших", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду.
"13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы", - говорится в сообщении.
У 105 родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания, информирует Минобороны РФ.
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