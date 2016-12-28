Извлечено 17 тел и 223 фрагментов тел погибших в авиакатастрофе - Минобороны РФ

В районе авиакатастрофы "Ту-154" обнаружено 17 тел погибших и свыше 220 фрагментов тел жертв трагедии, сообщает Минобороны России.

"На сегодняшний день из-под воды извлечено 17 тел и 223 фрагмента тел погибших", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду.

"13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы", - говорится в сообщении.

У 105 родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания, информирует Минобороны РФ.