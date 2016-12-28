Рогозин видит важнейшей задачей космической отрасли РФ выход на безаварийные пуски

Главной задачей на 2017 год для российской космической отрасли должен стать выход на безаварийные пуски, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая на заключительном заседании комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный.
"Мы все прекрасно понимаем, насколько важна космическая деятельность для всей нашей страны. Любые просчеты, любые неудачи являются не корпоративными просчетами и неудачами, это по сути дела та боль, которую переживает вся страна, космосом у нас болеет вся Россия. Поэтому крайне важно сделать так, чтобы мы с вами выходили на безаварийные пуски, на создание устойчивой орбитальной группировки, которая бы смогла России дать все новые технологические возможности", - заявил вице-премьер.
Он пояснил, что имеет в виду связь, технологии дистанционного зондирование Земли, современное телевидение и "ощущение полного контроля, безопасного контроля за огромной, большой инфраструктурой экономики РФ".
По его словам, особые задачи будут стоять и по развитию транзитных и энергетических возможностей в Арктической зоне. "В этом - наша перспектива, наше огромное богатство", - заключил он, призвав всех сотрудников космической отрасли в следующем году работать слаженно, чтобы вернуть стране гордость за космические успехи.
Вице-премьер РФ также отметил значимость того факта, что 2016 год стал началом жизни первого гражданского космодрома "Восточный" на территории уже суверенной РФ.
"По сути дела, 2016 год для нас - это начало жизни нашего первого гражданского космодрома на территории уже суверенной РФ. Это крайне важное событие, над которым мы работали последние годы. Теперь в России есть, безусловно, в том, что касается гражданских пусков, своих федеральных программ возможность гарантированного запуска ракетоносителей с территории собственной страны", - заявил Д.Рогозин.
Он напомнил, что в апреле был успешно проведен пуск ракеты космического назначения, на целевую орбиту выведены три космических аппарата.
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