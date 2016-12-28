Азербайджанские производители в феврале в Катаре обсудят вопросы экспорта продукции АПК

Министерство экономики Азербайджана организует 11-14 февраля 2017 года экспортную миссию в Катар, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

"Экспортная миссия азербайджанских компаний в Катар запланирована на 11-14 февраля 2017 года", - отметили в министерстве.

В состав экспортной миссии войдут азербайджанские компании, занимающиеся производством молока и молочной продукции, мяса и мясной продукции, фруктов и овощей, фруктовых соков, сахара и кондитерских изделий, чая, косметики, химической продукции и т.д.

"Предложения от компаний, которые хотят войти в состав миссии, принимаются до 16 января", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, министерство 5-8 февраля 2017 года организует экспортную миссию в Афганистан, 8-11 февраля – в Пакистан.

Как сообщалось ранее, в ноябре текущего года Азербайджан начал организовывать экспортные миссии в различные страны с целью увеличения объемов экспорта. В частности, уже организованы две такие миссии - в Китай и ОАЭ.

А.Ахундов