Белорусские НПЗ готовы осуществлять переработку нефти из Азербайджана

Белорусские НПЗ готовы перерабатывать азербайджанскую нефть до стандартов Евро-5 и Евро-6, заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович

"В Беларуси действуют два НПЗ, которые могут переработать азербайджанскую нефть до стандартов Евро-5 и даже уже Евро-6", - сказал Г.Ахрамович на пресс-конференции в среду.

По его словам, в текущем году Мозырский НПЗ получил из Азербайджана 85 тыс. тонн нефти.

Посол подчеркнул, что Баку и Минск имеют большой потенциал для сотрудничества в нефтяной сфере и сторонам необходимо интенсифицировать переговоры по этому вопросу.

"Что касается ожидается ли заключение контрактов на поставку азербайджанской нефти в Беларусь в 2017 году, то пока эта информация не оглашается", - добавил посол.

Президент Александр Лукашенко в конце ноября 2016 года в рамках визита в Баку подчеркнул заинтересованность Беларуси в сотрудничестве с Азербайджаном в нефтяной сфере на долгую перспективу. Вместе с тем он обратил внимание, что партнерство в нефтяной сфере - это не главное в отношениях и переговорах между Беларусью и Азербайджаном. «Но это важное направление нашего сотрудничества. Есть желание и заинтересованность - пожалуйста. У нас два мощнейших, самых современных нефтеперерабатывающих завода. Мы заканчиваем их модернизацию, выходим на более 90% глубины переработки нефти. Мы готовы рассмотреть в данный момент и давальческие поставки вашей нефти», - отметил глава государства.

Ф.Исазаде