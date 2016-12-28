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ТЭК 28.12.2016 13:39

Белорусские НПЗ готовы осуществлять переработку нефти из Азербайджана

Белорусские НПЗ готовы перерабатывать азербайджанскую нефть до стандартов Евро-5 и Евро-6, заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович

"В Беларуси действуют два НПЗ, которые могут переработать азербайджанскую нефть до стандартов Евро-5 и даже уже Евро-6", - сказал Г.Ахрамович на пресс-конференции в среду.

По его словам, в текущем году Мозырский НПЗ получил из Азербайджана 85 тыс. тонн нефти.

Посол подчеркнул, что Баку и Минск имеют большой потенциал для сотрудничества в нефтяной сфере и сторонам необходимо интенсифицировать переговоры по этому вопросу.

"Что касается ожидается ли заключение контрактов на поставку азербайджанской нефти в Беларусь в 2017 году, то пока эта информация не оглашается", - добавил посол.

Президент Александр Лукашенко в конце ноября 2016 года в рамках визита в Баку подчеркнул заинтересованность Беларуси в сотрудничестве с Азербайджаном в нефтяной сфере на долгую перспективу. Вместе с тем он обратил внимание, что партнерство в нефтяной сфере - это не главное в отношениях и переговорах между Беларусью и Азербайджаном. «Но это важное направление нашего сотрудничества. Есть желание и заинтересованность - пожалуйста. У нас два мощнейших, самых современных нефтеперерабатывающих завода. Мы заканчиваем их модернизацию, выходим на более 90% глубины переработки нефти. Мы готовы рассмотреть в данный момент и давальческие поставки вашей нефти», - отметил глава государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, НЕФТЬ, ПЕРЕРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]