Экс-лидеру Аргентины де Киршнер предъявлены новые обвинения по делу о коррупции

Экс-президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер, возглавлявшей страну в 2007-2015 годы, предъявлено обвинение по новому делу о коррупции, сообщает в среду британская телерадиокорпорация Би-би-си.
Суд постановил заморозить счета на сумму $633 млн, удовлетворив тем самым ходатайство министерства юстиции, которое обвиняет экс-президента Аргентины в мошенничестве и в преступном сговоре.
Следственные органы изучают сделки с участием частной компании, которая получала от правительства К.де Киршнер выгодные контракты при проведении дорожных работ. Предположительно, эти контракты предоставлялись компании, близкой ее семье.
В свою очередь К.де Киршнер назвала дело против нее политическим, и обвинила действующего президента Маурисио Макри в заговоре.
"Преступный сговор - это законный инструмент, используемый во всех диктатурах для преследования политических противников", - написала она на своей странице в "Твиттере".
Ранее К.де Киршнер обвинялась в том, что в последние месяцы своего президентства манипулировала центральным банком Аргентины для того, чтобы искусственно поддержать курс аргентинского песо. По ее указанию ЦБ якобы продавал доллары США на срочном рынке по заниженной цене в ущерб финансовой системе страны.
Минск удовлетворен уровнем военного сотрудничества с Баку – посол в Азербайджане
Государственные правозащитники России и Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве
Блогер Лапшин задержан на два месяца, правоохранительные органы Азербайджана и Беларуси ведут переговоры по его экстрадиции – посол в Баку
Delta Air отменила заказ на 18 самолетов Boeing 787 Dreamliner
Азеришыг отбирает подрядчиков на строительство и реконструкцию подстанций в Баку и регионах Азербайджана
Премьер Украины считает достижимой задачу перейти в основном на собственный газ до 2020 года
В Баку появятся еще два центра «ASAN Kommunal»
В Азербайджане разрешен импорт лекарственных препаратов с инструкцией на турецком языке
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 и пострадали 4 человека - МВД
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Зардабе
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Создано новое объединение предпринимателей - Caspian American Club
Компания ABB обустроила в Бакинской Высшей школе нефти лабораторию
Состоялась специальная сессия Caspian Energy Forum 2017, посвященная созданию и функционированию ЗСТ в поселке Алят
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев