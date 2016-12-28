Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7662 EUR   1.8488 RUR   0.0291 GBR   2.1701 TRY   0.5012

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.90 Brent   56.09

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

Дальнее зарубежье 28.12.2016 14:17

Экс-лидеру Аргентины де Киршнер предъявлены новые обвинения по делу о коррупции

Экс-президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер, возглавлявшей страну в 2007-2015 годы, предъявлено обвинение по новому делу о коррупции, сообщает в среду британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Суд постановил заморозить счета на сумму $633 млн, удовлетворив тем самым ходатайство министерства юстиции, которое обвиняет экс-президента Аргентины в мошенничестве и в преступном сговоре.

Следственные органы изучают сделки с участием частной компании, которая получала от правительства К.де Киршнер выгодные контракты при проведении дорожных работ. Предположительно, эти контракты предоставлялись компании, близкой ее семье.

В свою очередь К.де Киршнер назвала дело против нее политическим, и обвинила действующего президента Маурисио Макри в заговоре.

"Преступный сговор - это законный инструмент, используемый во всех диктатурах для преследования политических противников", - написала она на своей странице в "Твиттере".

Ранее К.де Киршнер обвинялась в том, что в последние месяцы своего президентства манипулировала центральным банком Аргентины для того, чтобы искусственно поддержать курс аргентинского песо. По ее указанию ЦБ якобы продавал доллары США на срочном рынке по заниженной цене в ущерб финансовой системе страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРГЕНТИНА, ЭКС\ПРЕЗИДЕНТ, СУД, ОБВИНЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]