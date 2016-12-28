Экс-лидеру Аргентины де Киршнер предъявлены новые обвинения по делу о коррупции

Экс-президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер, возглавлявшей страну в 2007-2015 годы, предъявлено обвинение по новому делу о коррупции, сообщает в среду британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Суд постановил заморозить счета на сумму $633 млн, удовлетворив тем самым ходатайство министерства юстиции, которое обвиняет экс-президента Аргентины в мошенничестве и в преступном сговоре.

Следственные органы изучают сделки с участием частной компании, которая получала от правительства К.де Киршнер выгодные контракты при проведении дорожных работ. Предположительно, эти контракты предоставлялись компании, близкой ее семье.

В свою очередь К.де Киршнер назвала дело против нее политическим, и обвинила действующего президента Маурисио Макри в заговоре.

"Преступный сговор - это законный инструмент, используемый во всех диктатурах для преследования политических противников", - написала она на своей странице в "Твиттере".

Ранее К.де Киршнер обвинялась в том, что в последние месяцы своего президентства манипулировала центральным банком Аргентины для того, чтобы искусственно поддержать курс аргентинского песо. По ее указанию ЦБ якобы продавал доллары США на срочном рынке по заниженной цене в ущерб финансовой системе страны.