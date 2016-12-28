Заявления Эрдогана о поддержке террористов со стороны направлены на поддержку Трампа и межсирийской встречи в Астане - эксперт

Обвинения президента Турции Реджепа Эрдогана в адрес коалиции во главе с США о поддержке террористов являются желанием "подыграть" команде Дональда Трампа, а также обозначением своего "актива" накануне межсирийской встречи в Астане, считает профессор РАНХиГС, эксперт по военной конфликтологии и геостратегическому прогнозированию Евгений Никитенко.

"Анализ обстановки и прозвучавшего на ее фоне заявления Эрдогана дает основание предположить, что турецкий лидер, по всей видимости, обладающий некой информацией о планах команды Трампа по Сирии, решил подыграть будущей администрации США. Полагаю, что неслучайно Эрдоган выступил с таким обвинением именно сейчас. И стоит обратить внимание, что критика адресована действующей администрации, а не будущей", - заявил Е.Никитенко в среду "Интерфаксу".

По мнению эксперта, второе направление, ради которого турецкий лидер мог столь жестко высказаться в адрес Вашингтона, связано с подготовкой на площадке Астаны консультаций между сирийскими властями и вооруженной оппозицией при посредничестве России, Ирана и Турции.

"Эрдоган, вероятно, решил отметиться и на евразийском треке, демонстрируя свою озабоченность в борьбе с терроризмом и открыто заявляя о деструктивной роли администрации США, разумеется, имея в виду Обаму. И для Эрдогана важно здесь представить свою позицию как вложение в посреднический формат по Сирии", - сказал собеседник агентства.

По его оценке, анализ действий и выступлений Р.Эрдогана показывает, что турецкий лидер, "вероятно, рассчитывает получить "карт-бланш" и от будущей администрации США, и в формате Астаны".

При этом эксперт считает, для Р.Эрдогана есть ключевой фактор, увязывающий это маневрирование между двумя направлениями. "Это курды. И Эрдоган рассчитывает получить поддержку по "курдскому вопросу" как от Вашингтона, так и от Москвы. Эрдоган не хочет допустить объединения курдов под флагом победы над терроризмом в Сирии", - сказал Е.Никитенко.

Кроме того, заявление Р.Эрдогана выглядит весьма интересным, если анализировать его с учетом всех геополитических и геоэкономических факторов развития нынешней ситуации в ближневосточном регионе, считает эксперт.

"Здесь мощная геополитическая завязка и в плане конфликтной ситуации, и в плане внутриполитического будущего Турции, а также перспектив в сфере энергетики", - сказал Е.Никитенко.

Как ранее сообщали западные СМИ, Р.Эрдоган обвинил возглавляемую США коалицию по борьбе против террористов в поддержке группировки ИГ (запрещена в РФ) и действующих в Сирии курдских ополченцев.

"Они (в коалиции - ИФ) нас обвиняли в поддержке ИГ, а теперь сами поддерживают такие группировки ИГ, а также YPG и PYD (курдские группировки в Сирии - ИФ). Все крайне ясно. У нас есть подтверждения этого: фотографии, видеокадры", - сказал он в Анкаре.