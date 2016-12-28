Иран предупредил иностранные самолеты-разведчики не приближаться к району учений его ПВО - СМИ

Власти Ирана вынесли предупреждения иностранным самолетам-разведчикам, которые пытались приблизиться к зоне проведения учений по противовоздушной обороне, сообщает в среду агентство ИРНА.

"За последние три дня, было сделано более 12 предупреждений иностранным самолетам воздержаться от приближения к воздушному пространству в районе маневров", - цитирует агентство ИРНА слова представителя иранской армии.

В свою очередь иранское агентство "Тасним" сообщает, что предупреждения были сделаны самолетам американским разведывательным и беспилотникам, пытавшимся приблизиться к району проведения ежегодных учений по противовоздушной обороне.