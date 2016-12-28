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Регион 28.12.2016 14:44

Иран предупредил иностранные самолеты-разведчики не приближаться к району учений его ПВО - СМИ

Власти Ирана вынесли предупреждения иностранным самолетам-разведчикам, которые пытались приблизиться к зоне проведения учений по противовоздушной обороне, сообщает в среду агентство ИРНА.

"За последние три дня, было сделано более 12 предупреждений иностранным самолетам воздержаться от приближения к воздушному пространству в районе маневров", - цитирует агентство ИРНА слова представителя иранской армии.

В свою очередь иранское агентство "Тасним" сообщает, что предупреждения были сделаны самолетам американским разведывательным и беспилотникам, пытавшимся приблизиться к району проведения ежегодных учений по противовоздушной обороне.

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Тэги: ИРАН, АРМИЯ, УЧЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]