В Белоруссии вынесен очередной смертный приговор

Гомельский областной суд Белоруссии в среду приговорил к смертной казни - расстрелу - жителя Мозыря, убившего двух своих детей.
"Обвиняемый признан виновным в совершении умышленного противоправного лишения жизни (убийстве), и на основании п.п.1,2 ч.2 ст.139 УК Республики Белоруссия ему назначена исключительная мера наказания - смертная казнь - расстрел", - говорится в сообщении суда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
Как сообщал ранее Следственный комитет, убийство произошло 31 января текущего года. Мужчина, находясь в своей квартире, умышленно лишил жизни 9-летнюю дочь и 17-летнего сына.
После совершения преступления мужчина приехал на съемную квартиру супруги, где она проживала со старшим сыном, и рассказал ей о содеянном, а затем по телефону сообщил об убийстве в милицию и выпрыгнул с балкона, пытаясь покончить жизнь самоубийством .
Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Мозырской городской больницы. Впоследствии при исследовании крови обвиняемого в ней был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,36 промилле.
Согласно заключению стационарной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.
По данным следствия, обвиняемый совершил преступление из чувства мести своей супруге, вызванном ее намерением расторгнуть с ним повторный брак - ранее они уже вступали между собой в брак и разводились, и проживать раздельно. В октябре 2015 года женщина подала документы на развод. На момент совершения преступления супруги находились в бракоразводном процессе.
По информации следователей, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и избиение, неоднократно - к административной. Злоупотреблял спиртными напитками. Дважды предпринимал попытки суицида.
Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.
Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
Как сообщалось, в ноябре стало известно об исполнении в Беларуси трех смертных приговоров - в отношении Геннадия Яковицкого, Ивана Кулеша и Сергея Хмелевского.
Всего в 2016 году были исполнены четыре смертных приговора.
Смертную казнь осудили ЕС, БДИПЧ ОБСЕ и Amnesty International.
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