В 2017 году Грузия продолжит курс на сближение с Европой и НАТО - глава МИД

Уходящий был успешным для грузинской дипломатии, заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.
"Хочу подчеркнуть, что 2016 год войдет в историю, как новый этап взаимоотношений Грузии с Евросоюзом. Евроинтеграция является будущим для нашей страны, гарантией свободы и благосостояния, восстановления территориальной целостности и мирного урегулирования конфликтов", - заявил М.Джанелидзе, подводя итоги работы своего ведомства в уходящем году.
Он подчеркнул, что в 2017 году Грузия продолжит курс на евроатлантическую интеграцию. "Мы продолжим усилия по сближению с НАТО и углублению стратегического партнерства с США", - сказал министр.
При этом он отметил, что Грузия продолжит и прагматичную политику в отношении России.
"Мы продолжим прагматичную, рациональную политику в отношении России. Мы конструктивно участвуем в международных женевских дискуссиях, которые проходят весьма сложно. В этих дискуссиях нет прогресса по основным вопросам. В основном это происходит из-за позиции России", - сказал М.Джанелидзе.
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