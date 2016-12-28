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Регион 28.12.2016 15:11

В 2017 году Грузия продолжит курс на сближение с Европой и НАТО - глава МИД

Уходящий был успешным для грузинской дипломатии, заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

"Хочу подчеркнуть, что 2016 год войдет в историю, как новый этап взаимоотношений Грузии с Евросоюзом. Евроинтеграция является будущим для нашей страны, гарантией свободы и благосостояния, восстановления территориальной целостности и мирного урегулирования конфликтов", - заявил М.Джанелидзе, подводя итоги работы своего ведомства в уходящем году.

Он подчеркнул, что в 2017 году Грузия продолжит курс на евроатлантическую интеграцию. "Мы продолжим усилия по сближению с НАТО и углублению стратегического партнерства с США", - сказал министр.

При этом он отметил, что Грузия продолжит и прагматичную политику в отношении России.

"Мы продолжим прагматичную, рациональную политику в отношении России. Мы конструктивно участвуем в международных женевских дискуссиях, которые проходят весьма сложно. В этих дискуссиях нет прогресса по основным вопросам. В основном это происходит из-за позиции России", - сказал М.Джанелидзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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