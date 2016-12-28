Премьер Украины считает достижимой задачу перейти в основном на собственный газ до 2020 года

Украина до 2020 года должна перейти на максимально собственную добычу газа, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы ставим задачу до 2020 года перейти на максимально собственную добычу газа и на свой газ, и это будет положительно влиять на развитие национальной экономики, на курс национальной валюты ", - сказал он на заседании правительства в среду.

По его словам, необходимо меньше потреблять энергоресурсов, при этом качество услуг должно быть улучшено, а инвестиции в энергосектор должны вырасти.