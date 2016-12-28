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ТЭК 28.12.2016 14:05

Премьер Украины считает достижимой задачу перейти в основном на собственный газ до 2020 года

Украина до 2020 года должна перейти на максимально собственную добычу газа, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы ставим задачу до 2020 года перейти на максимально собственную добычу газа и на свой газ, и это будет положительно влиять на развитие национальной экономики, на курс национальной валюты ", - сказал он на заседании правительства в среду.

По его словам, необходимо меньше потреблять энергоресурсов, при этом качество услуг должно быть улучшено, а инвестиции в энергосектор должны вырасти.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]