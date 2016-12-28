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Внешняя политика 28.12.2016 14:31

Государственные правозащитники России и Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее азербайджанская коллега Эльмира Сулейманова в Баку подписали соглашение о сотрудничестве между омбудсменами двух стран.

"Согласно новому соглашению введены ответственные лица за обмен информацией, учтена возможность обмена информацией по электронной почте, отдельно прописано требование о конфиденциальности информации", - написала Т.Москалькова в "Инстаграме" в среду.

Кроме того, по ее словам, была "определена возможность разрабатывать институциональные проекты, которые позволят определить стратегию обеспечения и защиты прав и свобод граждан в своих государствах на основе имеющихся международных правовых механизмов".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]