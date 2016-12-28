Государственные правозащитники России и Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее азербайджанская коллега Эльмира Сулейманова в Баку подписали соглашение о сотрудничестве между омбудсменами двух стран.

"Согласно новому соглашению введены ответственные лица за обмен информацией, учтена возможность обмена информацией по электронной почте, отдельно прописано требование о конфиденциальности информации", - написала Т.Москалькова в "Инстаграме" в среду.

Кроме того, по ее словам, была "определена возможность разрабатывать институциональные проекты, которые позволят определить стратегию обеспечения и защиты прав и свобод граждан в своих государствах на основе имеющихся международных правовых механизмов".