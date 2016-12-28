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Транспорт и связь 28.12.2016 14:33

Азеришыг отбирает подрядчиков на строительство и реконструкцию подстанций в Баку и регионах Азербайджана

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчиков на строительство и реконструкцию подстанций в Баку и регионах Азербайджана, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера, включающего 2 лота. Стоимость участия в каждом лоте - 400 манатов.

В тендере могут принять участие компании с минимальным строительным годовым оборотом за последний год в размере 5 млн манатов, и реализовавшие за этот период в качестве генерального подрядчика 3 контракта общей стоимостью более 5 млн манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 13 февраля 2017 года. Тендерная процедура состоится 14 февраля.

Как сообщалось, распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

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Тэги: ПОДСТАНЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]