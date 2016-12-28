Олланд планирует забрать подаренную ему собаку из Елисейского дворца после ухода с поста президента - СМИ

Президент Франции Франсуа Олланд привязался к подаренной ему на Рождество в 2014 году собаке и намерен забрать ее с собой после того, как покинет Елисейский дворец в мае следующего года, сообщают в среду парижские СМИ.

По словам приближенных президента, которых цитирует газета "Паризьен", Ф.Олланд "очень привязан к ней и заботится о ней, иногда можно увидеть, как ее выгуливают по саду Елисейского дворца".

СМИ пишут, что черному лабрадору по кличке Фила знаком каждый уголок дворца и прилегающего к нему сада.

Президент Франции получил щенка в 2014 году от членов федерации французских ветеранов из канадского города Монреаля.

Девочке, родившейся в октябре 2014 года, дали кличку Фила, в честь космического аппарата Европейского космического агентства, совершившего посадку на комету 67P/Чурюмова-Герасименко.

Президентские выборы во Франции пройдут весной 2017 года, на них будет избран следующий глава государства, в распоряжение которого в следующие пять лет и перейдет Елисейский дворец.

Ранее Ф.Олланд заявил, что не будет кандидатом на предстоящих выборах президента.