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Дальнее зарубежье 28.12.2016 16:13

Олланд планирует забрать подаренную ему собаку из Елисейского дворца после ухода с поста президента - СМИ

Президент Франции Франсуа Олланд привязался к подаренной ему на Рождество в 2014 году собаке и намерен забрать ее с собой после того, как покинет Елисейский дворец в мае следующего года, сообщают в среду парижские СМИ.

По словам приближенных президента, которых цитирует газета "Паризьен", Ф.Олланд "очень привязан к ней и заботится о ней, иногда можно увидеть, как ее выгуливают по саду Елисейского дворца".

СМИ пишут, что черному лабрадору по кличке Фила знаком каждый уголок дворца и прилегающего к нему сада.

Президент Франции получил щенка в 2014 году от членов федерации французских ветеранов из канадского города Монреаля.

Девочке, родившейся в октябре 2014 года, дали кличку Фила, в честь космического аппарата Европейского космического агентства, совершившего посадку на комету 67P/Чурюмова-Герасименко.

Президентские выборы во Франции пройдут весной 2017 года, на них будет избран следующий глава государства, в распоряжение которого в следующие пять лет и перейдет Елисейский дворец.

Ранее Ф.Олланд заявил, что не будет кандидатом на предстоящих выборах президента.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СОБАКА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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