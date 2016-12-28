Трамп расходится во мнениях по ключевым вопросам с рядом выдвинутых им в кабинет министров людей

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул в будущий кабинет министров людей, которые расходятся с ним во мнениях по ряду ключевых вопросов - от уровня дефицита бюджета страны и торговых соглашений с зарубежными партнерами до вопроса изменения климата и отношений с Россией.

Это может создать определенные проблемы для его администрации, пишет газета The Wall Street Journal.

Так, Мик Малвани, выдвинутый Д.Трампом на пост главы кабинета по вопросам управления и бюджета, выступает против увеличения потолка госдолга США. Тем временем, предложения Д.Трампа о существенном сокращении налогов и крупном повышении расходов на оборону и инфраструктуру, по мнению экспертов, потребуют увеличения дефицита бюджета США.

Губернатор штата Айова Терри Бренстед, выбранный Д.Трампом в качества посла США в Китае, а также Уилбур Росс и Джеймс Мэттис, выдвинутые соответственно на посты министра торговли и министра обороны США, неоднократно высказывались в поддержку Транстихоокеанского партнерства (ТТП), инициатором создания которого была администрация президента США Барака Обамы.

Между тем Д.Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял, что первым делом, как только станет президентом, объявит о выходе США из ТТП.

Дж.Мэттис также является резким критиком действий России на Украине, тогда как Д.Трамп подчеркивает свое желание улучшить отношения с Москвой.

В то же время Рекс Тиллерсон, выдвинутый Д.Трампом на пост госсекретаря США, считает научно обоснованным тот факт, что глобальное изменение климата вызвано в том числе и действиями людей. Д.Трамп придерживается полностью противоположного мнения, считая изменение климата "выдумкой".

Бывшие представители Белого дома отмечают, что членам новой администрации всегда приходится иметь дело с противоположными точками зрения, пишет WSJ.

Тем не менее, Д.Трампу, вероятно, придется столкнуться с этим с самого начала. По словам Томаса Барака, давнего друга и делового партнера Д.Трампа и главы комитета по инаугурации, избранный президент придерживается политики "открытых дверей", предусматривающей, что его помощники обсуждают достоинства тех или иных предложений, а он сам проверяет информацию и принимает финальное решение.

В то же время многие решения, которые принимает федеральное правительство, не доходят до уровня президента, что дает обширные и независимые полномочия министрам и их помощникам, отмечают эксперты.

Контроль деятельности одного из министерств, руководитель которого имеет взгляды, отличные от мнения президента, может оказаться проблемным для любой администрации, а Д.Трампу, вероятно, придется не спускать глаз с нескольких из них, чтобы убедиться, что их политика соответствует его предвыборным обещаниям, пишет газета.