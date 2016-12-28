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Дальнее зарубежье 28.12.2016 16:47

Подозреваемый в совершении берлинского теракта был в Голландии до отъезда во Францию - СМИ

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине тунисец Анис Амри побывал в Нидерландах, прежде чем отправиться оттуда через Францию в Италию, сообщает в среду радиостанция "БФМ-ТВ".

По ее данным, 21 декабря вечером он сел в туристический автобус компании Flixbus в нидерландском городе Неймеген, что находится близ границы с Германией.

Нидерландская полиция уже подтвердила, что есть "признаки", свидетельствующие о том, что А.Амри был в Нидерландах перед тем, как отправиться во Францию.

Правоохранительные органы страны выясняют, как это могло произойти.

Оттуда тунисец направился во французский Лион, где его 22 декабря зафиксировали камеры.

В Лионе А.Амри купил билет до Милана, где впоследствии и был застрелен сотрудниками итальянской полиции.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали из-за наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРЕСТУПНИК, НИДЕРЛАНДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]