Подозреваемый в совершении берлинского теракта был в Голландии до отъезда во Францию - СМИ

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине тунисец Анис Амри побывал в Нидерландах, прежде чем отправиться оттуда через Францию в Италию, сообщает в среду радиостанция "БФМ-ТВ".

По ее данным, 21 декабря вечером он сел в туристический автобус компании Flixbus в нидерландском городе Неймеген, что находится близ границы с Германией.

Нидерландская полиция уже подтвердила, что есть "признаки", свидетельствующие о том, что А.Амри был в Нидерландах перед тем, как отправиться во Францию.

Правоохранительные органы страны выясняют, как это могло произойти.

Оттуда тунисец направился во французский Лион, где его 22 декабря зафиксировали камеры.

В Лионе А.Амри купил билет до Милана, где впоследствии и был застрелен сотрудниками итальянской полиции.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали из-за наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц.