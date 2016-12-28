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Регион 28.12.2016 17:01

Переход к мирному процессу в Сирии несовместим с тем, чтобы Асад оставался у власти - глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает "невозможным" переход к мирному процессу в Сирии при участии президента страны Башара Асада, пишут в среду западные СМИ.

Он подчеркнул, что сирийская оппозиция никогда не примет то, что Б.Асад остается у власти.

По данным СМИ, глава турецкого МИД также подтвердил появившиеся ранее сообщения о достижении соглашения о перемирии в Сирии между Москвой и Анкарой.

Ранее в среду "Анадолу" сообщило, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, СИРИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]