Посол Турции обсудил в МИД РФ реализацию договоренностей по Сирии

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с послом Турции в Москве Хюсейином Дириозом ход реализации российско-иранско-турецких договоренностей по Сирии, сообщает в среду МИД России.

"В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных аспектов региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая проблематику взаимодействия между Москвой и Анкарой по комплексу вопросов сирийского урегулирования, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых по итогам встречи в Москве 20 декабря министров иностранных дел России, Турции и Ирана", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.