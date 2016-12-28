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Регион 28.12.2016 17:32

Посол Турции обсудил в МИД РФ реализацию договоренностей по Сирии

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с послом Турции в Москве Хюсейином Дириозом ход реализации российско-иранско-турецких договоренностей по Сирии, сообщает в среду МИД России.

"В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных аспектов региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая проблематику взаимодействия между Москвой и Анкарой по комплексу вопросов сирийского урегулирования, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых по итогам встречи в Москве 20 декабря министров иностранных дел России, Турции и Ирана", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]