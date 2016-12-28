США отвергли обвинения Анкары в поддержке боевиков ИГ в Сирии

В посольстве США в Анкаре назвали заявления властей Турции о том, что Вашингтон оказывает содействие джихадистам "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ), не соответствующими действительности.

"Правительство США не поддерживает ИГ и не делало этого в прошлом. Доводы в пользу того, что США оказывают поддержку ИГ, не являются правдивыми", - говорится в заявлении американского посольства, опубликованном в среду.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил возглавляемую США коалицию по борьбе с ИГ в поддержке этой группировки, а также некоторых курдских группировок в Сирии. Турецкий лидер заявил, что Анкара располагает такими доказательствами, как фотографии и видеозаписи.