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Дальнее зарубежье 28.12.2016 17:48

США отвергли обвинения Анкары в поддержке боевиков ИГ в Сирии

В посольстве США в Анкаре назвали заявления властей Турции о том, что Вашингтон оказывает содействие джихадистам "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ), не соответствующими действительности.

"Правительство США не поддерживает ИГ и не делало этого в прошлом. Доводы в пользу того, что США оказывают поддержку ИГ, не являются правдивыми", - говорится в заявлении американского посольства, опубликованном в среду.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил возглавляемую США коалицию по борьбе с ИГ в поддержке этой группировки, а также некоторых курдских группировок в Сирии. Турецкий лидер заявил, что Анкара располагает такими доказательствами, как фотографии и видеозаписи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ИГ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]