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Дальнее зарубежье 28.12.2016 18:01

Число иммигрантов, добровольно покинувших Германию в 2016 году, достигло 55 тыс. - максимума за 16 лет

Около 55 тыс. иммигрантов самостоятельно покинули ФРГ в 2016 году, что стало рекордным показателем для этой страны за последние 16 лет, сообщает немецкая газета "Зюддойче цайтунг" со ссылкой на Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) ФРГ.

Среди тех, кто вернулся в свои страны добровольно, особенно много жителей стран Балканского полуострова, которым предоставляется очень низкая квота на признание их беженцами в Германии.

Так, самой многочисленной группой из добровольно возвратившихся иммигрантов стали албанцы - 15 тыс. человек. На втором месте сербы - 5 тыс. человек.

Кроме этого, в 2016 году немецкие власти выслали около 25 тыс. нелегальных иммигрантов, а еще 20 тысячам было отказано во въезде на территорию страны.

По данным немецких СМИ, число высланных в 2016 году иммигрантов примерно в два раза превышает показатели за 2015 год.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИММИГРАНТЫ, ОТЪЕЗД, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]