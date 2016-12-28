Число иммигрантов, добровольно покинувших Германию в 2016 году, достигло 55 тыс. - максимума за 16 лет

Около 55 тыс. иммигрантов самостоятельно покинули ФРГ в 2016 году, что стало рекордным показателем для этой страны за последние 16 лет, сообщает немецкая газета "Зюддойче цайтунг" со ссылкой на Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) ФРГ.

Среди тех, кто вернулся в свои страны добровольно, особенно много жителей стран Балканского полуострова, которым предоставляется очень низкая квота на признание их беженцами в Германии.

Так, самой многочисленной группой из добровольно возвратившихся иммигрантов стали албанцы - 15 тыс. человек. На втором месте сербы - 5 тыс. человек.

Кроме этого, в 2016 году немецкие власти выслали около 25 тыс. нелегальных иммигрантов, а еще 20 тысячам было отказано во въезде на территорию страны.

По данным немецких СМИ, число высланных в 2016 году иммигрантов примерно в два раза превышает показатели за 2015 год.