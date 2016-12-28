К крушению Ту-154 могло привести сочетание человеческого и технического факторов - источник

Катастрофа Ту-154 Минобороны РФ могла быть спровоцирована совокупностью человеческого фактора и технической неисправности, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.
"Предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу", - сказал источник.
Он сообщил, что расшифровка поднятых на поверхность бортовых самописцев продолжается. "Первые официальные результаты расшифровки "черных ящиков" могут быть обнародованы в течение ближайших суток", - сказал источник.
Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 24 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.
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