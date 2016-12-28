В новогоднюю ночь Кельн будут патрулировать усиленные наряды полицейских - глава полиции

Полиция ФРГ будет следить за порядком в городе Кельн (земля Северный Рейн - Вестфалия) в усиленном режиме в ночь на Новый год, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на слова главы местной полиции Юргена Матиеса, выступавшего на пресс-конференции.
По его словам, примерно 1,5 тыс. полицейских будут патрулировать город.
Ю.Матаис пояснил, что под особую охрану будут взяты территории, прилегающие к Кельнскому собору, мосту Гогенцоллернов, к кольцевой магистрали и к студенческому кварталу на улице Цюльпихерштрассе.
При этом шеф полиции подчеркнул, что вокруг Кельнского собора будет создана охраняемая зона, в которой будет запрещено использовать пиротехнические средства, а у собора будут дополнительно установлены 40 камер видеонаблюдения.
"Я уверен, что между мерами безопасности и празднествами есть баланс", - отметил Ю.Матиас.
Ранее Ю.Матиас также заявлял, что демонстрации ультраправой Национал-демократической партии Германии (НДПГ) на площади у Кельнского собора запрещены ввиду серьезных рисков для общественной безопасности.
НДПГ планировала провести митинг в новогоднюю ночь с 22:00 до 4:00 по местному времени, напомнив о прошлогодних событиях в Кельне.
Как сообщалось, в прошлый Новый год в Кельне произошли массовые случаи нападения на женщин со стороны выходцев с Ближнего Востока и из Северной Африки.
Всего в полицию было подано более 1 тыс. жалоб, причем свыше 400 из них относились к преступлениям на сексуальной почве.
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