Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7662 EUR   1.8488 RUR   0.0291 GBR   2.1701 TRY   0.5012

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.90 Brent   56.09

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

Дальнее зарубежье 28.12.2016 18:33

В новогоднюю ночь Кельн будут патрулировать усиленные наряды полицейских - глава полиции

Полиция ФРГ будет следить за порядком в городе Кельн (земля Северный Рейн - Вестфалия) в усиленном режиме в ночь на Новый год, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на слова главы местной полиции Юргена Матиеса, выступавшего на пресс-конференции.

По его словам, примерно 1,5 тыс. полицейских будут патрулировать город.

Ю.Матаис пояснил, что под особую охрану будут взяты территории, прилегающие к Кельнскому собору, мосту Гогенцоллернов, к кольцевой магистрали и к студенческому кварталу на улице Цюльпихерштрассе.

При этом шеф полиции подчеркнул, что вокруг Кельнского собора будет создана охраняемая зона, в которой будет запрещено использовать пиротехнические средства, а у собора будут дополнительно установлены 40 камер видеонаблюдения.

"Я уверен, что между мерами безопасности и празднествами есть баланс", - отметил Ю.Матиас.

Ранее Ю.Матиас также заявлял, что демонстрации ультраправой Национал-демократической партии Германии (НДПГ) на площади у Кельнского собора запрещены ввиду серьезных рисков для общественной безопасности.

НДПГ планировала провести митинг в новогоднюю ночь с 22:00 до 4:00 по местному времени, напомнив о прошлогодних событиях в Кельне.

Как сообщалось, в прошлый Новый год в Кельне произошли массовые случаи нападения на женщин со стороны выходцев с Ближнего Востока и из Северной Африки.

Всего в полицию было подано более 1 тыс. жалоб, причем свыше 400 из них относились к преступлениям на сексуальной почве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, КЕЛЬН, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСИЛЕНИЕ


Похожие новости


Немецкая полиция разогнала в Кёльне демонстрации движения Pegida и его противников

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]