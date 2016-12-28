SOCAR ввела в строй новую высокодебитную скважину на газоконденсатном месторождении Умид на Каспии

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую высокодебитную скважину на газоконденсатном месторождении Умид в азербайджанском секторе Каспия, сообщается в информации компании.
«Бурение скважины №14 велось с марта 2015 года для освоения месторождения и для подтверждения углеводородных запасов в его северо-западном секторе. Глубина скважины составила 6,352 тыс. метра», - отмечается в сообщении.
По данным SOCAR, скважина введена в эксплуатацию с суточным дебитом 600 тыс. кубометров газа и 100 тонн конденсата. Однако, в течение нескольких дней планируется поэтапное повышение объемов добычи и доведение режима эксплуатации скважины до оптимального уровня.
«Ожидается, что суточный дебит скважины №14 составит 1 млн кубометров газа и 150 тонн конденсата. Успешные результаты бурения этой скважины позволяют вести работы по строительству новой платформы для освоения северо-западной части месторождения Умид и по его полномасштабной разработке», - указывается в сообщении.
В настоящее время с месторождения Умид добыча газа осуществляться с двух скважин - №10 и №12. Суммарный объем добычи с обеих скважин составляет 750 тыс. кубометров газа и 230 тонн конденсата в сутки.
Перспективный блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 30 млн тонн конденсата.
Месторождение Умид находится в центре внимания SOCAR с учетом обеспечения Азербайджаном собственных потребностей в газе, а также в качестве одного из источников газа для поставок по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP).
Н.Аббасова
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