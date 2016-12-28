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Дальнее зарубежье 28.12.2016 18:42

В Иордании пятеро членов ИГ приговорены к смерти, еще 15 человек - к различным тюремным срокам

Суд Иордании приговорил пятерых предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) к смертной казни через повешение, сообщило в среду агентство Petra.

По его данным, 15 других предполагаемых членов ИГ приговорены к различным срокам - от трех до 15 лет тюремного заключения с принудительными исправительными работами.

Все 20 боевиков обвиняются в убийстве полицейского, планировании и осуществлении террористических актов, производстве взрывчатых веществ, незаконном хранении оружия и продвижении террористических идей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИОРДАНИЯ, ИГ, ЧЛЕНЫ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]