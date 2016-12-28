В Иордании пятеро членов ИГ приговорены к смерти, еще 15 человек - к различным тюремным срокам

Суд Иордании приговорил пятерых предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) к смертной казни через повешение, сообщило в среду агентство Petra.

По его данным, 15 других предполагаемых членов ИГ приговорены к различным срокам - от трех до 15 лет тюремного заключения с принудительными исправительными работами.

Все 20 боевиков обвиняются в убийстве полицейского, планировании и осуществлении террористических актов, производстве взрывчатых веществ, незаконном хранении оружия и продвижении террористических идей.