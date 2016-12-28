РФ информирует Иран о ходе переговоров с Турцией по соглашению о перемирии в Сирии - МИД

Российская сторона информирует Тегеран о ходе переговоров с Анкарой по выработке договоренностей о перемирии в Сирии, заявили в среду в МИД РФ.

"Мы их (Иран-ИФ) информируем обо всем", - сказал "Интерфаксу" директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.