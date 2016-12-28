РФ, Китай и Пакистан не собираются выступать посредниками между Кабулом и талибами - МИД РФ

Россия, Китай и Пакистан не планируют выступать посредниками между сторонами конфликта в Афганистане, заявили в среду в МИД России.

"Чтобы быть посредником, нас должны попросить об этом участники конфликта. В данном случае - Кабул и, хотя бы, талибы. Такой просьбы не поступало. Поэтому мы посредничать не собираемся", - сказал "Интерфаксу" директор Второго департамента Азии МИД РФ спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

"Мы чувствуем, что надо формировать более широкий региональный формат, разумеется, с участием афганцев, по выработке новых подходов, которые будут давать результат, а не так, чтобы мы разговаривали в разных форматах, а война как продолжалась, так и продолжается", - отметил высокопоставленный дипломат.

По его словам, консультации в формате РФ-Китай-Пакистан - "это только первый шаг".

"В обозримом будущем мы пригласим не только афганцев, но других действительно заинтересованных в урегулировании игроков. Речь идет о странах, которые действительно страдают от афганской проблемы", - пояснил З.Кабулов.

При этом он отметил, что состоявшаяся накануне встреча в указанном формате уже третья по счету.

"Мы создаем то, что действительно будет работать. И это уже третья по счету встреча в таком формате, и не понимаю, почему к ней такое внимание", - подчеркнул глава департамента МИД России.