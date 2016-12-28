Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7662 EUR   1.8488 RUR   0.0291 GBR   2.1701 TRY   0.5012

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.90 Brent   56.09

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

Дальнее зарубежье 28.12.2016 19:15

РФ, Китай и Пакистан не собираются выступать посредниками между Кабулом и талибами - МИД РФ

Россия, Китай и Пакистан не планируют выступать посредниками между сторонами конфликта в Афганистане, заявили в среду в МИД России.

"Чтобы быть посредником, нас должны попросить об этом участники конфликта. В данном случае - Кабул и, хотя бы, талибы. Такой просьбы не поступало. Поэтому мы посредничать не собираемся", - сказал "Интерфаксу" директор Второго департамента Азии МИД РФ спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

"Мы чувствуем, что надо формировать более широкий региональный формат, разумеется, с участием афганцев, по выработке новых подходов, которые будут давать результат, а не так, чтобы мы разговаривали в разных форматах, а война как продолжалась, так и продолжается", - отметил высокопоставленный дипломат.

По его словам, консультации в формате РФ-Китай-Пакистан - "это только первый шаг".

"В обозримом будущем мы пригласим не только афганцев, но других действительно заинтересованных в урегулировании игроков. Речь идет о странах, которые действительно страдают от афганской проблемы", - пояснил З.Кабулов.

При этом он отметил, что состоявшаяся накануне встреча в указанном формате уже третья по счету.

"Мы создаем то, что действительно будет работать. И это уже третья по счету встреча в таком формате, и не понимаю, почему к ней такое внимание", - подчеркнул глава департамента МИД России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, АФГАНИСТАН


Похожие новости


Чавушоглу: Москва и Анкара совместными усилиями выяснят, кто стоит за убийством посла РФ Лавров и Чавушоглу отдали дань памяти убитому российскому послу МИД РФ: каждый человек, отправляющийся в Турцию, "должен как следует подумать" Мамедъяров выразил соболезнование Лаврову в связи с убийством российского посла Глава МИД Турции прибывает во вторник в Москву - посольство МИД РФ подтверждает приверженность договоренностям с Анкарой по Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]