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Внешняя политика 28.12.2016 17:20

Баку и Тегеран обсудили предстоящую встречу президентов Азербайджана, Ирана и России

Баку, Москва и Тегеран ведут обсуждения по организации очередной трехсторонней встречи глав государств в Иране.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези обсудили данный вопрос на встрече в среду в Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Собеседники отметили значимость проведенной в августе текущего года в Баку встречи глав Азербайджана, Ирана и России. Кроме этого, министры обсудили запланированную в Иране встречу в лидеров трех стран в данном формате»,- отмечается в сообщении.

Э.Мамедъяров и М.Ваези также обсудили вопросы совместной борьбы против терроризма и подчеркнули важность обмена информацией в этом направлении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, РФ, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]