Баку и Тегеран обсудили предстоящую встречу президентов Азербайджана, Ирана и России

Баку, Москва и Тегеран ведут обсуждения по организации очередной трехсторонней встречи глав государств в Иране.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези обсудили данный вопрос на встрече в среду в Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Собеседники отметили значимость проведенной в августе текущего года в Баку встречи глав Азербайджана, Ирана и России. Кроме этого, министры обсудили запланированную в Иране встречу в лидеров трех стран в данном формате»,- отмечается в сообщении.

Э.Мамедъяров и М.Ваези также обсудили вопросы совместной борьбы против терроризма и подчеркнули важность обмена информацией в этом направлении.

Ф.Исазаде