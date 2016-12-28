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СНГ 28.12.2016 19:24

Спецслужба Казахстана сообщает о задержании трех чиновников по подозрению в разглашении гостайны

КНБ Казахстана осуществляет досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов, сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.185 ч.3 (Разглашение государственных секретов) и ст. 362 ч.3 (Превышение власти и должностных полномочий) Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич", - говорится в сообщении, размещенном на сайте КНБ в среду.

Указанные лица водворены в следственный изолятор КНБ.

По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства, указывается в сообщении.

Расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно, добавили в КНБ.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КНБ, ГОСТАЙНА, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]