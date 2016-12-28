Президент Алиев считает важным применение единых стандартов к мигрантам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым применение единых стандартов решения проблем мигрантов.
«Применение единых стандартов в решении проблем мигрантов и защиты прав человека и идей мультикультурализма играет важное значение», - заявил И.Алиев на встрече с Уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой, сообщает сайт главы государства.
Президент отметил наличие очень острой проблемы с мигрантами во всем мире и, особенно, в Европе. «Открытые нападки некоторых политиков и средств массовой информации на мигрантов можно оценить, как удар по идеям мультикультурализма», - подчеркнул И.Алиев.
Т.Москалькова, в свою очередь, отметила, что подписанное в среду между омбудсменами Азербайджана и России соглашение создает новые правовые основы для развития сотрудничества.
Р.Бабаев
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