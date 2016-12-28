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Дальнее зарубежье 28.12.2016 19:40

Перемирие на постоянной основе и политическое урегулирование в Сирии возможны в ближайшей перспективе - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что установление постоянного режима прекращения огня в Сирии и политическое урегулирование кризиса в этой стране могут осуществиться в самом скором времени.

По данным газеты "Хюрриет", которая приводит слова министра, условия перемирия не будут распространяться на террористические группировки, включая сирийскую курдскую Партию демократического союза (PYD).

Ранее в среду сообщалось, что М.Чавушоглу заявлял о "невозможности" перехода к мирному процессу в Сирии при участии президента страны Башара Асада.

Он также подтвердил появившиеся ранее сообщения о согласовании Москвой и Анкарой плана прекращения боевых действий на территории Сирии.

Ранее в среду турецкое агентство "Анадолу" сообщило, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]