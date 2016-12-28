Перемирие на постоянной основе и политическое урегулирование в Сирии возможны в ближайшей перспективе - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что установление постоянного режима прекращения огня в Сирии и политическое урегулирование кризиса в этой стране могут осуществиться в самом скором времени.

По данным газеты "Хюрриет", которая приводит слова министра, условия перемирия не будут распространяться на террористические группировки, включая сирийскую курдскую Партию демократического союза (PYD).

Ранее в среду сообщалось, что М.Чавушоглу заявлял о "невозможности" перехода к мирному процессу в Сирии при участии президента страны Башара Асада.

Он также подтвердил появившиеся ранее сообщения о согласовании Москвой и Анкарой плана прекращения боевых действий на территории Сирии.

Ранее в среду турецкое агентство "Анадолу" сообщило, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии.