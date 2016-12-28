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Дальнее зарубежье 28.12.2016 17:30

Бельгийское рыболовецкое судно перевернулось у берегов Великобритании, судьба пропавших моряков неизвестна

Несколько членов экипажа бельгийского рыболовного судна, перевернувшегося у берегов британского графства Кент, считаются пропавшими без вести, сообщил в среду интернет-сайт газеты Le Soir.

Крушение произошло накануне ночью.

Один из рыбаков, уцепившийся за днище перевернутого судна, был спасен, уточняет издание.

Британская береговая охрана активно разыскивает пропавших моряков, точное число которых неизвестно.

Фламандская газета Het Laatste Nieuws подтвердила, что речь действительно идет о бельгийском рыболовецком судне Assanat Z582.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СУДНО, КРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]