Белоруссию и США объединяет намного больше, чем разъединяет - МИД Белоруссии

Белоруссия и Соединенные Штаты смогут вывести двусторонние отношения на "гладкую дорогу устойчивого развития", уверены в МИД Белоруссии.
"Беларусь и США объединяет намного больше, чем разъединяет. Дипломатические отношения между нашими странами насчитывают только 25 лет, однако исторические и культурные узы между нашими народами уходят в прошлое на столетия. Помня об этом, мы твердо уверены в том, что через поддержку честных, доброжелательных и равноправных отношений Беларусь и Соединенные Штаты смогут вывести двусторонние отношения на гладкую дорогу устойчивого развития", - говорится в распространенном МИД заявлении по случаю 25-летия установления дипотношений двух стран.
Как отметили в министерстве, за четверть века отношения между Белоруссией и США прошли непростой путь взросления и развития. "Их история отмечена взлетами и падениями, сотрудничеством и раздорами, взаимными надеждами и разочарованиями. Между нашими странами до сих пор сохраняются нерешенные вопросы, ряд из которых имеет для сторон принципиальный характер", - констатировали в МИД.
"Между тем символично, что юбилей установления белорусско-американских дипломатических отношений приходится на период постепенной нормализации двусторонних отношений, восстановления доверия и возвращение сторон к диалогу по широкому спектру вопросов - от экономики и инвестиций до военной сферы, культуры и сохранения наследия, от развития демократических институтов до укрепления научно-технического взаимодействия", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что даже в самое сложное время Белоруссия и США сотрудничали в вопросах, имеющих определяющее значение для безопасности и благополучия международного сообщества.
"Сегодня, как и 25 лет назад, Беларусь продолжает выступать донором международной безопасности, принимая активное участие в мирном урегулировании многосторонних конфликтов, которые, к сожалению, не обошли и нашу часть света", - подчеркнули в министерстве.
Белорусское внешнеполитическое ведомство выразило надежду на то, что начавшийся процесс постепенного улучшения отношений между Белоруссией и Соединенными Штатами будет не только способствовать развитию сотрудничества между странами и решению сложных вопросов двусторонних отношений, "но и станет фактором нормализации международной ситуации и укрепления региональной безопасности в Восточной Европе".
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