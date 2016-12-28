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СНГ 28.12.2016 20:04

Белоруссию и США объединяет намного больше, чем разъединяет - МИД Белоруссии

Белоруссия и Соединенные Штаты смогут вывести двусторонние отношения на "гладкую дорогу устойчивого развития", уверены в МИД Белоруссии.

"Беларусь и США объединяет намного больше, чем разъединяет. Дипломатические отношения между нашими странами насчитывают только 25 лет, однако исторические и культурные узы между нашими народами уходят в прошлое на столетия. Помня об этом, мы твердо уверены в том, что через поддержку честных, доброжелательных и равноправных отношений Беларусь и Соединенные Штаты смогут вывести двусторонние отношения на гладкую дорогу устойчивого развития", - говорится в распространенном МИД заявлении по случаю 25-летия установления дипотношений двух стран.

Как отметили в министерстве, за четверть века отношения между Белоруссией и США прошли непростой путь взросления и развития. "Их история отмечена взлетами и падениями, сотрудничеством и раздорами, взаимными надеждами и разочарованиями. Между нашими странами до сих пор сохраняются нерешенные вопросы, ряд из которых имеет для сторон принципиальный характер", - констатировали в МИД.

"Между тем символично, что юбилей установления белорусско-американских дипломатических отношений приходится на период постепенной нормализации двусторонних отношений, восстановления доверия и возвращение сторон к диалогу по широкому спектру вопросов - от экономики и инвестиций до военной сферы, культуры и сохранения наследия, от развития демократических институтов до укрепления научно-технического взаимодействия", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что даже в самое сложное время Белоруссия и США сотрудничали в вопросах, имеющих определяющее значение для безопасности и благополучия международного сообщества.

"Сегодня, как и 25 лет назад, Беларусь продолжает выступать донором международной безопасности, принимая активное участие в мирном урегулировании многосторонних конфликтов, которые, к сожалению, не обошли и нашу часть света", - подчеркнули в министерстве.

Белорусское внешнеполитическое ведомство выразило надежду на то, что начавшийся процесс постепенного улучшения отношений между Белоруссией и Соединенными Штатами будет не только способствовать развитию сотрудничества между странами и решению сложных вопросов двусторонних отношений, "но и станет фактором нормализации международной ситуации и укрепления региональной безопасности в Восточной Европе".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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