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СНГ 28.12.2016 20:16

В Киеве назначены госсекретари кабинета министров и МИД - источник

Правительство Украины назначило государственным секретарем кабинета министров Владимира Бондаренко и министерства иностранных дел Андрея Заяца, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

По его сведениям, это решение было принято на заседании в среду.

На должность госсекретаря Кабмина был назначен первый замминистра Кабмина 35-летний В.Бондаренко, который занимает должность замминистра с 31 августа 2016 года. С 3 июля 2015 года до 31 августа 2016 года был заместителем руководителя аппарата Верховной Рады - руководителем главного организационного управления. Также с 12 февраля по 3 июля 2015 года - советник председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана.

Государственным секретарем МИД был назначен директор департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД 45-летний А.Заяц. Он занимает этот пост с августа 2015 года (уже занимал его с июля по декабрь 2014 года), с декабря 2014 по июль 2015 года - руководитель аппарата премьер-министра, а с марта по июль 2014 года - директор департамента секретариата МИД. В 2012-2013 гг. А.Заяц был послом Украины в Сенегале, а в 2007-2013 - в Гвинее.

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Тэги: УКРАИНА, КАБМИН, ГОССЕКРЕТАРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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