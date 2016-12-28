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Дальнее зарубежье 28.12.2016 17:50

В Бельгии задержан подросток, намеревавшийся изготовить самодельную бомбу

Подросток 14 лет, у которого в рюкзаке было обнаружено взрывчатое вещество, задержан бельгийской полицией, сообщил в среду сайт газеты "Дерньер Эр".

По ее данным, накануне вечером полицейские задержали в брюссельской коммуне Моленбек четырех молодых людей, которые на строительной площадке забавлялись с огнетушителем. В рюкзаке одного из них обнаружились материалы для изготовления взрывного устройства, в том числе бутылка с надписью "Аллах акбар".

По месту жительства подростка был проведен обыск. В его жилище также обнаружили материалы для изготовления самодельного взрывного устройства. В компьютере молодого человека были зарегистрированы поиски на тему "как изготовить бомбу".

Свои занятия подросток объяснил тем, что является фанатом видео и химии, и именно поэтому интересовался тем, как изготавливают бомбу.

Прокуратура Брюсселя освободила после допроса троих из четырех задержанных, которые до этого не были известны правоохранительным органам. Ожидается, что их приятеля с материалами для бомбы поместят в закрытый центр для несовершеннолетних, но никакого официального решения на этот счет в первой половине дня среды еще не было, уточняет издание.

Вместе с тем, как сообщила официальный представитель брюссельской прокуратуры Ине Ван Вимерш, "в этом досье не зарегистрировано никакое нарушение в связи с терроризмом".

"Конечно, линия поведения подростка 14 лет вызывает обеспокоенность, и это причина, по которой прокуратура просила о его помещении в закрытое учреждение. Но это никоим образом не связано с террористической угрозой", - приводит "Дерньер Эр" слова представителя прокуратуры Брюсселя.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]