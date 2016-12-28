Азербайджан и Израиль намерены расширить сотрудничество в сфере гражданской авиации

Правительства Азербайджана и Израиля подпишут соглашение о воздушном сообщении, говорится в сообщении Государственной гражданской авиации Азербайджана.

«По предложению израильской стороны, 26-27 декабря 2016 года в Тель-Авиве состоялись переговоры между делегациями авиационных администраций двух стран. В ходе переговоров стороны согласовали проект межправительственного соглашения «О воздушном сообщении» между Азербайджаном и Израилем», - подчеркивается в информации.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области воздушного транспорта. Кроме этого, Азербайджан и Израиль и договорились о выполнении назначенными авиакомпаниями обеих стран регулярных пассажирских и грузовых полетов.

Н.Аббасова