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Транспорт и связь 28.12.2016 17:53

Азербайджан и Израиль намерены расширить сотрудничество в сфере гражданской авиации

Правительства Азербайджана и Израиля подпишут соглашение о воздушном сообщении, говорится в сообщении Государственной гражданской авиации Азербайджана.

«По предложению израильской стороны, 26-27 декабря 2016 года в Тель-Авиве состоялись переговоры между делегациями авиационных администраций двух стран. В ходе переговоров стороны согласовали проект межправительственного соглашения «О воздушном сообщении» между Азербайджаном и Израилем», - подчеркивается в информации.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области воздушного транспорта. Кроме этого, Азербайджан и Израиль и договорились о выполнении назначенными авиакомпаниями обеих стран регулярных пассажирских и грузовых полетов.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, АВИАЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]